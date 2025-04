Exploration aurifère : Aya Gold & Silver finalise la cession de son projet Amizmiz au profit de Mx2 Mining

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La compagnie Aya Gold & Silver a finalisé la cession du projet d’exploration aurifère Amizmiz au profit de Mx2 Mining, une nouvelle société spécialisée dans l’exploration de l’or, selon un communiqué publié par Aya le 16 avril 2025.

Longtemps délaissé par Aya en raison de sa focalisation sur l’expansion de la mine d’argent de Zgounder et l’exploration du gisement polymétallique de Boumadine, le projet Amizmiz bénéficie désormais d’un nouvel investissement. Celui-ci est porté, outre Aya Gold & Silver, par des investisseurs issus de Red Back Mining, Orca Gold et Montage Gold, trois sociétés minières canadiennes actives dans l’exploitation aurifère en Afrique de l’Ouest.

Cette annonce intervient après le lancement en octobre 2024 d'une nouvelle campagne d'exploration du site d'Amizmiz menée conjointement par les équipes d’Aya et de Mx2 Mining pour confirmer la présence de ressources aurifères additionnelles dans ce prospect et renforcer ainsi les chances de son développement. À ce jour, les ressources initiales sont estimées à 819,769 tonnes de minerai présentant une teneur de 12,98 g/t d'or, l'équivalent de 340.000 onces d'or.

En parallèle, la nouvelle compagnie a réussi à lever 16 millions de dollars canadiens par placements privés. Actuellement, la répartition du capital de Mx2 Mining se présente comme suit : Aya Gold & Silver détient une participation majoritaire de 42,3 %, tandis que les administrateurs et dirigeants de la nouvelle compagnie possèdent collectivement 10 % du capital. Les investisseurs institutionnels représentent quant à eux 23% des parts.

"Ces derniers mois, nous avons travaillé dur pour renforcer notre présence au Maroc, constituer une équipe de haut niveau et poser les bases d'une réussite à long terme. Forts d'une solide expérience dans le secteur aurifère, d'un historique de succès en Afrique et du soutien indéfectible d'Aya, nous sommes convaincus que Mx2 est idéalement positionné pour saisir des opportunités d'exploration à forte croissance au Maroc et en Afrique du Nord", a déclaré Adam Spencer, président-directeur général de Mx2 Mining.

Pour démarrer rapidement ses opérations, Mx2 Mining dispose déjà d’une équipe entièrement constituée. Son siège social sera basé à Marrakech, à une cinquantaine de kilomètres du projet Amizmiz, une localisation stratégique à proximité du bureau d’Aya basé à Marrakech. Elle permettra principalement de faciliter la coordination avec Aya (exploitant historique de la licence), d'optimiser la logistique et d'accélérer les opérations sur le terrain.

Simultanément, l’équipe de Mx2 travaille déjà sur un pipeline actif de nouvelles opportunités, actuellement en évaluation au Maroc et en Mauritanie.

"Nous considérons ce partenariat comme un formidable atout qui s'appuie sur la plateforme d'Aya au Maroc tout en conservant une exposition significative au potentiel de croissance grâce à notre participation et à notre représentation au conseil d'administration. L'équipe expérimentée de Mx2 et son mandat d'exploration ambitieux complèteront fortement la stratégie de croissance d'Aya dans la région", a précisé Benoit La Salle, président-directeur général d’Aya.

Trois nouveaux membres ont rejoint la direction d’Aya. Mohamed Abdellatif Kissami a intégré l’équipe de Mx2 en tant que directeur général adjoint, après avoir occupé le poste de directeur développement durable et RSE au sein du groupe Managem.

Liam McDonnell a été nommé vice-président en charge de l’exploration minière ; il possède plus de 15 ans d’expérience dans l’exploration aurifère en Afrique, acquise notamment chez Montage Gold, une compagnie canadienne.

Enfin, Ema Abanyin a été nommé directeur de l’exploration. Avec plus de 20 ans d’expertise dans l’exploration minière à travers l’Afrique, il occupait auparavant le poste de géologue senior chez Red Back Mining, également une entreprise canadienne.

