Drogue : saisie de plus de 17 tonnes de chira entre Safi et Essaouira

Cette opération sécuritaire menée sur les côtes de Sidi Ishak, entre Safi et Essaouira, a permis l'interception d'un camion de transport de marchandises, avec à son bord 17 tonnes et 740 kilogrammes de chira, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, relevant que la cargaison était sur le point d’être embarquée sur deux canots pneumatiques saisis in situ.

Les opérations de recherche et de ratissage effectuées sur le terrain ont également permis de saisir du matériel de navigation maritime et des moteurs marins très puissants, utilisés lors de cette opération internationale de trafic de drogue avortée.

#مكافحة_المخدرات

شواطئ الصويرة.. إجهاض محاولة تهريب 17 طنا و 740 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية، في عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/vJnTeu5w3n — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 15, 2025

Parallèlement, ajoute la même source, les enquêtes et investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier et d’interpeller les individus impliqués dans cette activité criminelle, ainsi que de déterminer les ramifications de cette affaire à l’échelle nationale et internationale.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés de manière conjointe par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogue et de psychotropes.

