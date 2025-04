Un partenariat entre RAM, l'ADD et le ministère de la Transition numérique pour soutenir la TravelTech

Signée lors du GITEX Africa 2025, la convention lie le ministère de la Transition numérique, Royal Air Maroc et l’Agence du développement du digital (ADD) autour de trois axes : soutien aux startups TravelTech, co-innovation public-privé et digitalisation des acteurs du voyage à travers des plateformes et des programmes dédiés.

Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Royal Air Maroc et l’Agence du développement du digital (ADD) ont signé, le lundi 14 avril, une convention de partenariat stratégique lors de la 3ᵉ édition du salon GITEX Africa, qui se tient actuellement du 14 au 16 avril 2025 à Marrakech.

Ce partenariat vise à accélérer l’innovation dans le secteur du voyage et à positionner le Maroc comme un pôle incontournable de la TravelTech sur le continent africain, indique un communiqué conjoint.

La convention repose sur trois axes majeurs essentiels à la dynamique de transformation digitale du secteur aérien.

Promotion conjointe du GITEX Africa : Royal Air Maroc devient transporteur officiel de l’événement. Cette collaboration permettra d’offrir une visibilité accrue à la compagnie nationale , tout en proposant des conditions tarifaires avantageuses aux participants et aux startups africaines.

: Royal Air Maroc devient transporteur officiel de l’événement. Cette collaboration permettra d’offrir une , tout en proposant des aux participants et aux startups africaines. Dynamisation de l’écosystème TravelTech marocain : les parties s’engagent à identifier, accompagner et promouvoir des startups innovantes spécialisées dans les domaines du voyage et du transport aérien . Cet engagement se traduira par des initiatives concrètes telles que le programme RAM Digital Open Innovation , des roadshows régionaux , des programmes de mentorat , ainsi que la création d’un label national "TravelTech Innovator" .

: les parties s’engagent à identifier, accompagner et promouvoir des . Cet engagement se traduira par des initiatives concrètes telles que le , des , des , ainsi que la . Partage des connaissances et co-innovation : des initiatives de formation, des retours d’expérience et des programmes de co-développement de solutions seront mis en place pour favoriser une dynamique collaborative entre acteurs publics, privés et startups.

La convention prévoit également la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer la digitalisation des acteurs privés du secteur du voyage, notamment à travers la mise à leur disposition des plateformes "Moukawala Raqmya" et "Academia Raqmya", ainsi que l’organisation d’ateliers de sensibilisation pour renforcer leurs compétences numériques.

"Cette collaboration stratégique incarne notre vision commune de faire du numérique un véritable accélérateur de croissance pour l’économie marocaine et un levier d’amélioration des services aux citoyens. En unissant nos forces, nous affirmons notre ambition de positionner le Maroc comme un leader régional dans le domaine de la TravelTech", a souligné Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, citée dans le communiqué.

"À travers ce partenariat, Royal Air Maroc réaffirme son engagement en faveur de l’innovation et de la transformation digitale dans le secteur aérien. Nous sommes déterminés à soutenir les startups marocaines et africaines spécialisées dans l’industrie du voyage et le digital, en ligne avec les ambitions de développement touristique du Royaume et en préparation aux grands événements que le Maroc se prépare à accueillir, comme la CAN et la Coupe du monde de football 2030", a déclaré Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc.

De son côté, Mohamed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD, a affirmé : "Ce partenariat incarne une ambition commune, celle de faire du Maroc un pôle technologique de référence en Afrique, en connectant les talents, les idées et les opportunités. L’ADD est fière d’accompagner cette initiative pionnière qui conjugue innovation, entrepreneuriat et ouverture à l’international".

