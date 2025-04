RDV Business. Tamwilcom et Flat6Labs s'unissent pour lancer un programme d’accélération des startups innovantes

Flat6labs et Tamwilcom lancent un programme d’accélération des start-up marocaines, avec une attention particulière accordée à celles évoluant dans les secteurs à fort potentiel : AgriTech, FinTech, Industrie 4.0, CleanTech/GreenTech, Santé, Big Data, IA...

"Tamwilcom poursuit son engagement au profit des start-up et des entreprises technologiques marocaines. L’expertise de Flat6Labs aidera à structurer une étape clé du parcours entrepreneurial : l’accélération des projets innovants, condition essentielle à une levée de fonds réussie. Ce programme permettra aux start-up d’accéder à un accompagnement de haut niveau de la part de Flat6labs, complété par une offre de financement appropriée", explique Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom. Ce financement va accélérer l’étape de levée de fonds en capital-risque.

"La collaboration d’IFC avec Tamwilcom, qui s’inscrit dans le partenariat de longue date du groupe de la Banque mondiale, viendra renforcer l’offre de financement destinée aux start-up et aux entreprises innovantes marocaines, notamment dans la phase cruciale de démarrage, et favorisera ainsi l’innovation technologique au Maroc", ajoute David Tinel, représentant régional d’IFC pour le Maghreb. "Cette collaboration témoigne de notre engagement à soutenir une croissance durable et inclusive, portée par le secteur privé, afin de créer davantage d’emplois de qualité".

Flat6Labs, de son côté, aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre un programme complet d’accompagnement, axé sur la préparation des start-up à la levée de fonds.

"Les objectifs assignés à ce programme font partie de notre ADN qui consiste à libérer le potentiel de start-up à fort impact, en leur apportant les outils nécessaires pour grandir, se structurer et attirer les financements dont elles ont besoin pour se développer à l’échelle nationale et internationale", précise Yehia Houry, Chief Programs Officer chez Flat6Labs.

Les deux partenaires affirment ainsi leur engagement commun en faveur de l’émergence d’un écosystème entrepreneurial marocain plus structuré, plus compétitif et tourné vers l’innovation, et ce, en cohérence avec les ambitions du Royaume en matière d’innovation technologique.

