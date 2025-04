Opel dévoile son dernier SUV : le Grandland

Inspiré par le concept Experimental, le nouveau Grandland marque un tournant pour Opel. Plateforme inédite, signature lumineuse spectaculaire, intérieur repensé et motorisations multi-énergies : ce SUV "Made in Germany" affiche de sérieuses ambitions. Et avec un tarif bien placé, il a clairement les arguments pour séduire.

Inspiré par le concept Experimental, le nouveau Grandland marque un tournant pour Opel. Plateforme inédite, signature lumineuse spectaculaire, intérieur repensé et motorisations multi-énergies : ce SUV "Made in Germany" affiche de sérieuses ambitions. Et avec un tarif bien placé, il a clairement les arguments pour séduire.

Conçu et fabriqué en Allemagne, ce SUV de nouvelle génération s’inspire directement du concept-car Opel Experimental, dont il reprend plusieurs éléments stylistiques marquants. Un design affirmé, un système d’éclairage performant et une nouvelle plate-forme STLA Medium lui ont valu de décrocher le prestigieux prix du Volant d'Or 2024.

Un style soigné et audacieux

Opel joue la carte de l’audace avec ce nouveau Grandland. Son design extérieur, inspiré du concept Experimental, frappe d’entrée par sa personnalité affirmée. Le bandeau 3D à l’avant, avec le logo Blitz rétroéclairé, est bien plus qu’un simple détail –c’est la signature visuelle du modèle, tout comme les feux de jour verticaux qui viennent souligner la modernité de l’ensemble.

À l’arrière, le lettrage "Opel" éclairé de manière permanente sur toute la largeur du hayon capte immédiatement l'attention, et les lignes de feux affûtées confèrent au SUV une posture robuste et athlétique. Les passages de roue musclés et les jantes de 20 pouces n’hésitent pas à affirmer le côté dynamique, tout en restant dans l’élégance propre à la marque.

Le nouveau Grandland s’impose aussi par ses proportions revues à la hausse. Plus long de 17,3 cm, plus large de 6,4 cm, il affiche désormais 4,65 mètres de long pour 1,90 mètre de large, avec un empattement généreux de 2,78 mètres. Résultat : une silhouette visuellement étirée et un sentiment de solidité dès le premier regard. Le travail sur le 3D Vizor et la technologie Edge Light, qui encadre le logo lumineux, participe à cette montée en gamme assumée. Ce design s’inscrit dans la nouvelle philosophie Opel Compass, qui structure visuellement chaque face autour d’un axe central marqué et épuré.

Et si la forme impressionne, la technologie embarquée dans l’éclairage pousse encore plus loin le raffinement. Le système Intelli-Lux LED Matrix HD, véritable prouesse technique, intègre plus de 50 000 micro-segments lumineux, permettant un faisceau d’une précision chirurgicale. Le tout sans jamais éblouir les autres usagers. Des animations graphiques au sol à l’ouverture des portes viennent parfaire cette expérience visuelle futuriste. Quant au traitement du hayon arrière, il joue lui aussi la carte de la modernité avec l’abandon du chrome au profit d’un lettrage en relief, dans une démarche plus éco-responsable.

Un intérieur spacieux, technologique et astucieux

À bord du nouveau Grandland, Opel a clairement décidé d’allier bon goût et bon sens. L’intérieur coche toutes les cases de ce que l’on attend d’un SUV moderne, avec une touche allemande qui fait dans le raffinement sans sombrer dans le bling.

Premier regard : un immense écran central de 16 pouces sur la version GS légèrement orienté vers le conducteur flanqué d’une console centrale haute qui donne l’impression d’être bien calé dans un cockpit. L’ambiance générale est sobre, tendue, bien dessinée. Le tableau de bord s’étire élégamment vers les portières, renforçant cette impression d’espace horizontal.

Mais ce n’est pas juste beau. C’est aussi bien pensé. L’interface est intuitive, les commandes de climatisation restent physiques (merci Opel), et le mode “Pure”, qui épure les écrans pour limiter les distractions de nuit ou sous la pluie, est une idée aussi brillante que simple. Derrière le volant, un combiné digital affiche l’essentiel, et la version haut de gamme GS Plus y ajoute un affichage tête haute Intelli-HUD, histoire de garder les yeux sur la route, là où ils doivent être.

Côté confort, Opel n’a pas lésiné non plus. Les sièges AGR sont de véritables fauteuils pour les longues distances : rembourrage généreux, maintien latéral réglable, et cette fameuse encoche Intelli-Seat pour soulager le coccyx. Même les passagers arrière y gagnent avec 20 mm de plus pour les jambes, ce qui, dans ce segment, peut faire toute la différence entre une sieste paisible et un voyage infernal.

Et puis, il y a cette petite trouvaille qu’on adore : la Pixel Box. Une sorte de vide-poche futuriste sur la version GS, avec verre translucide, tissu chic et éclairage d’ambiance. Elle sert de station de recharge sans fil pour smartphone, tout en le gardant visible à travers la vitre.

Ajoutez à ça plus de 35 litres de rangement, des matériaux 100 % recyclés et une lumière d’ambiance joliment dosée, et vous obtenez un intérieur aussi accueillant qu’ingénieux.

Hybride, PHEV ou 100 % électrique : à chacun son Grandland

Sous son capot (ou son plancher), le nouveau Grandland propose trois motorisations pour répondre à tous les besoins : hybride léger, hybride rechargeable ou 100 % électrique.

- Version hybride 48V :

Pour ceux qui ne veulent pas de câbles ni de compromis, le Grandland propose une solution maligne avec sa motorisation hybride légère 48 volts. Un moteur essence 1.2L turbo de 136 ch couplé à une boîte double embrayage électrifiée et un petit moteur électrique de 21 kW. Résultat ? Des démarrages plus doux, une réponse plus vive, et jusqu’à 50 % du temps en ville en mode 100 % électrique. C’est un peu comme passer à l’électrique sans avoir à changer vos habitudes. Et sans stress.

- Version hybride rechargeable (PHEV) :

Le Grandland PHEV offre une autonomie entièrement électrique de 85 km, idéale pour les trajets urbains et quotidiens. Lorsqu'une plus grande portée est nécessaire, il fonctionne en mode hybride, combinant les avantages du moteur thermique et électrique pour une conduite plus polyvalente et économique.

- Version 100 % électrique :

Le plus ambitieux des trois. Le Grandland Electric, basé sur la nouvelle plateforme STLA Medium, se distingue par son autonomie impressionnante de jusqu’à 700 km selon la norme WLTP, sa batterie plate jusqu’à 98 kWh, et son moteur de dernière génération... Opel a clairement sorti le grand jeu.

Le Grandland ne cherche pas à impressionner par des chiffres, mais plutôt par son confort et sa réactivité. Grâce à la technologie d’amortissement FSD (amortissement sélectif de fréquence), les suspensions s’adaptent intelligemment à la route et au style de conduite.

Et parce qu’un bon SUV doit aussi être rassurant, toute une panoplie d’aides à la conduite est de série, y compris l’assistance au freinage, la reconnaissance des panneaux ou le régulateur adaptatif. Mention spéciale au système Intelli-Drive 2.0 (version GS Plus), capable de changer de voie tout seul si la route est dégagée, ou d’adapter la vitesse automatiquement à la limitation.

Le stationnement et les manœuvres sont également facilités par les aides au stationnement avant et arrière, la caméra de recul à 180 degrés avec fonction de nettoyage automatique, disponibles de série dès la version Edition, ainsi que la caméra Intelli-Vision à 360 degrés, disponible sur la version GS Plus.

Le nouveau Opel Grandland disponible à partir de 329.000 DH dans tous les showrooms Opel du groupe Auto Hall en 3 niveaux de finitions : Edition, GS et GS Plus.

