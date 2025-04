Nouveaux changements pour améliorer l’expérience des passagers au départ de l’aéroport Mohammed V

Après la suppression des scanners à l’entrée, l’aéroport Mohammed V se métamorphose et procède à une réorganisation complète des flux routiers et à l’inauguration d’une esplanade moderne au niveau 1. Objectif : plus de fluidité, plus de clarté et une qualité de service rehaussée, dès l’arrivée.

Après la récente suppression des portiques de sécurité et des scanners de contrôle des bagages à l'aéroport Mohammed V qui a ensuite été étendue à toutes les entrées des aéroports du Maroc, l’ONDA a totalement remanié le processus de traitement de ses voyageurs avec son premier étage désormais destiné aux départs des voyageurs. Adel Fakir, directeur général de l'ONDA, avait promis une mise en œuvre progressive.

"Des retombées positives à court terme en matière de fluidification des flux de passagers"

Qualifiée d’événement majeur par le directeur de l’aéroport, son inauguration s’inscrit dans la modernisation en cours de cette plateforme aéroportuaire qui a subi plusieurs transformations, à l’image d’un nouveau système de signalétique permettant de faciliter l’orientation des passagers.

"Sachant que les nouveaux itinéraires vont améliorer l'accès au terminal 1, ce nouveau dispositif va complètement réinventer l'expérience client", nous a confié Hicham Rahil, directeur du premier aéroport du Maroc, qui s’est voulu très optimiste sur les retombées à court terme des changements structurels qui ne manqueront pas, selon lui, de fluidifier le trafic et de renforcer la qualité de service.

6 portes d’accès pour un enregistrement en moins de deux minutes

Et d’ajouter que le réaménagement et la modernisation de l’espace extérieur vont devenir un point de départ stratégique pour tous les voyageurs dans le cadre de la dynamique globale de transformation que l’aéroport a entamée ces dernières semaines, initiée par la stratégie "Aéroports 2030".

Grâce à ce levier qui vise à améliorer leur expérience aéroportuaire, les voyageurs pourront désormais se faire déposer directement au premier étage, accéder à l’une des six portes dédiées en fonction de leur compagnie aérienne, puis rejoindre leur comptoir d’enregistrement en moins de deux minutes.

"Des travaux qui ont transformé l’accès à la zone de départ"

Avant d’arriver à ce résultat, l’ONDA a entrepris de nombreux travaux de réaménagement de la chaussée, de mise en œuvre d’un nouveau marquage des voies de circulation et des zones de dépose, ainsi que d’une signalétique modernisée pour rendre l’orientation plus lisible et donc plus aisée.

Pour cela, des totems informatifs ont été installés qui associent chaque compagnie aérienne opérant à l’aéroport avec ses propres portes d’entrée donnant un accès direct à ses comptoirs de check-in, tandis que l’éclairage a été renforcé pour garantir la sécurité et le confort à toute heure.

En images, l'arrivée à l'entrée du niveau 1 avant d'enregistrer ses bagages :

"Une nouvelle esplanade pour renforcer la qualité d’accueil des passagers"

Entre la fluidification de l’accès à l’aéroport, la simplification de la lecture de l’espace, la diversification des options de dépose et enfin une offre gratuite de dix minutes de dépose, la création de la nouvelle esplanade constitue une étape structurante qui va renforcer la qualité d’accueil des passagers et de leurs accompagnants.

En plaçant le passager, l’efficacité et la clarté au cœur du nouveau dispositif d’accueil, cet espace marque, selon la direction de l’ONDA, une étape majeure dans l’évolution de l’aéroport avec une transformation qui va, entre autres, désengorger les accès classiques aux terminaux 1 et 2, fluidifier les flux en période estivale de forte affluence et, enfin, offrir un environnement d’accueil clair et intuitif.

Une réorganisation totale des accès routiers

De plus, la réorganisation des accès routiers permettra de mieux structurer les flux de voyageurs avec une dépose-minute au niveau 1 pour les passagers des voitures privées ou des taxis, ainsi que l’utilisation du parking au niveau 0 pour ceux qui ont utilisé leur propre véhicule ou une voiture de location.

Et de conclure que la mise en œuvre de toutes ces mesures a été rendue possible grâce à la mobilisation concertée du ministère de l’Intérieur, de la Direction de l’immigration et de la surveillance des frontières, de la Direction générale de la sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des services de l’Administration des douanes et impôts indirects, de la wilaya de Casablanca, ainsi que de l’Office national des aéroports, dont l’engagement collectif a permis de concrétiser ces avancées majeures.

Pour rappel, les dispositifs d’inspection à l’entrée, comme les scanners et portiques de détection, ont été supprimés le 5 mars dernier pour désengorger l’entrée du terminal tout en maintenant les standards de sûreté. Après cette première étape, le double contrôle passeport a été remplacé, le 15 mars, par des portillons automatiques, pour réduire les délais au passage frontière et améliorer la régulation des flux. Enfin, le 30 mars, l’aéroport a rouvert progressivement ses espaces publics aux accompagnants pour accéder à la zone d’enregistrement, créant ainsi une atmosphère plus accueillante et conviviale.

En images, l'accès routier au niveau 1 pour les départs :

