CAN U17. Maroc-Côte d'ivoire : à quelle heure et sur quelles chaînes

Impressionnants depuis le début de la compétition, les Lionceaux de l'Atlas espèrent continuer sur leur lancée et franchir un pas de plus vers le titre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) quand ils affronteront la Côte d'Ivoire en demi-finale, ce mardi 15 avril au stade El Bachir à Mohammedia.

Cette rencontre sera diffusée à partir de 20 h sur Arryadia TNT HD et Bein Sports HD 6.

Les poulains de Nabil Baha, qui ont décroché leur billet pour le carré d'As avec brio, en venant à bout de l'Afrique du Sud par 3 buts à 1, ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant plus qu'ils ne sont qu'à deux matchs du sacre.

Face aux Éléphanteaux, ils seront, comme à l'accoutumée, poussés par un large public, qui répond toujours présent, apportant un soutien précieux aux joueurs de l'équipe nationale.

Certes, leur tâche ne sera pas facile, mais les Lionceaux ont démontré au fil des rencontres qu'ils ont le talent et la maturité nécessaires pour relever tous les défis et poursuivre leur dynamique victorieuse jusqu'au titre.

Brillants défensivement (1 seul but concédé) et offensivement (11 buts marqués), ils auront toutes les armes pour l'emporter face aux Ivoiriens et se hisser en finale.

L'autre demi-finale de cette CAN opposera, lors de la même journée à 17 h, le Mali et le Burkina Faso.

