L’UM6P crée UM6P Foundry pour accompagner les start-up Deep Tech

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

UM6P Foundry a pour objet la prise de participation directe ou indirecte dans des start-up marocaines ou étrangères, en phase de création ou déjà établies, qui développent des projets innovants basés sur des technologies avancées (Deep Tech). Les secteurs ciblés incluent notamment l’industrie, l’agriculture et la santé, avec un accent mis sur les innovations de rupture.

Le conseil d’administration de UM6P Foundry est composé exclusivement de représentants de l’UM6P ou de personnalités liées à son réseau. La direction générale de la société a été confiée à Driss Lahlou Kitane, désigné par le conseil d’administration.

L’Université y siège en tant qu’actionnaire majoritaire, représentée par Hicham El Habti, président de l’UM6P. Il est accompagné de :

Youssef El Bari , PDG de OCP Nutricrops ;

Yassine Cherkaoui , CEO de Bidra Innovation Ventures ;

Younès Sebti, Director of participation management & partnerships à l’UM6P.

Dotée d’un capital social de 50 MDH, cette société anonyme a été officiellement constituée le 24 janvier 2025 et enregistrée à Benguérir.

La mission de commissariat aux comptes est assurée par Deloitte Audit. Le dépôt légal a été effectué le 8 avril 2025 auprès du tribunal de première instance de Benguérir.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.