La bourse de Casablanca entame la séance dans le vert

EFFET TRUMP. Le MASI s’adjuge 0,92% en début de séance, poursuivant sa dynamique haussière entamée la veille. Les investisseurs accueillent favorablement l’accalmie sur le plan géopolitique.

Alors que les tensions commerciales semblent s’apaiser à l’international, les investisseurs à la bourse de Casablanca restent attentifs aux signaux de stabilisation macroéconomique. Ce mardi matin [15 avril 2025], la place casablancaise poursuit sa remontée, portée par les grandes capitalisations.

À 10 h 00, l’indice MASI progresse de 0,92% à 16.732,79 points, affichant désormais un gain annuel de 13,26%. De son côté, le MASI 20 s’établit à 1.360,52 points, également en hausse de 0,92%, tandis que le MASI ESG avance de 0,69% à 1.151,02 points.

Les volumes échangés à ce stade s’élèvent à 21,9 MDH, pour une capitalisation boursière globale dépassant 868 MMDH.

En tête des plus fortes variations à la hausse ce matin, TAQA Morocco grimpe de 7,47% à 2.100 DH. Elle est suivie par BMCI, qui s’apprécie de 4,86% à 542 DH, et Résidences Dar Saada, en hausse de 4,76% à 110 DH.

Le top 5 des hausses est complété par Fenié Brossette (+4,07%) et Delta Holding (+3,60%).

Côté replis, la séance est marquée par la contre-performance de IB Maroc.com, qui perd 5,97% à 37,04 DH, suivie de S.M Monétique (-4,4%) et de Colorado (-2,5%).

Attijariwafa bank, l’une des valeurs les plus liquides du marché, recule légèrement de 1,03% à 641,3 DH, sans mouvement particulier à signaler sur les fondamentaux à ce stade.

