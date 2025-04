Falcon Energy Materials et Shanshan annoncent un partenariat pour commercialiser les anodes du projet de Tanger

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Après avoir réussi à lever 6 millions de dollars canadiens par placement privé, la compagnie Falcon Energy Materials et le chinois Shanghai Shanshan New Material ont signé une feuille de route pour un partenariat stratégique visant à développer la future clientèle de l'usine de production d'anodes en graphite purifié sphérique enrobé de Falcon à Tanger.

Pour Falcon, s'associer à Shanghai Shanshan New Material représente un atout majeur, étant donné que cette entreprise est le premier producteur mondial de matériaux d'anode en graphite synthétique, avec une part de marché de 21% en 2024. Le groupe chinois dispose d’une base de production de divers matériaux d'anode, avec une capacité de production actuelle de 700.000 tonnes par an en Chine et un projet de développement de 100.000 tonnes par an en Finlande.

En tant que futur partenaire commercial, Shanshan sera responsable de l'intégration de Falcon dans la chaîne d'approvisionnement complexe des batteries. Il collaborera étroitement avec Falcon pour qualifier son produit de graphite sphérique purifié et enrobé selon les spécifications des utilisateurs finaux.

"Nous sommes ravis d'accueillir Shanshan au sein de notre consortium. Suite à notre redomiciliation à Abu Dhabi l'année dernière, nous avons créé une plateforme unique, basée aux Émirats arabes unis, tout en restant ouverts à des partenariats avec des leaders du secteur tels que Shanshan", a commenté Matthieu Bos, PDG de Falcon.

Les modalités de cet accord de cinq ans, renouvelable et débutant au lancement de la production de l’usine de Tanger, stipulent notamment le versement d'une redevance sur le revenu brut à Shanshan pour la phase initiale, suivie d'une redevance réduite pour les phases ultérieures.

Outre cet accord avec Shanshan, axé sur la commercialisation des produits de son usine d'anodes à Tanger, Falcon a précédemment établi un partenariat stratégique avec Hensen. Cette collaboration porte sur une dimension technique, permettant à Falcon de bénéficier de son expertise en ingénierie, approvisionnement, qualification et construction d'usine de fabrication d’anodes.

Durant le deuxième trimestre de l’année 2025, Falcon et Hensen lanceront la construction d'une usine pilote qui aura une capacité de production quotidienne d'environ 100 kilogrammes de graphite purifié sphérique enrobé.

Sa mise en service durant le deuxième semestre de l’année 2025 permettra de partager ses produits avec les clients de Shanshan et de nouveaux prospects, servant ainsi deux objectifs majeurs : développer la clientèle de l'usine d'anodes de Tanger et qualifier les produits de Falcon auprès des utilisateurs finaux.

Une fois réussie la qualification du graphite sphérique purifié et enrobé issu de l'usine pilote, Shanshan s'engagera à aider Falcon à conclure un accord d'achat contraignant avec un acheteur international utilisant la marque Shanshan. En contrepartie de cette assistance, Shanshan et Falcon concluront un accord de commercialisation.

"L'intégration de Shanshan au cadre de partenariat de Falcon nous permettra de nous ancrer solidement dans la chaîne d'approvisionnement CSPG à ce moment crucial de notre histoire. La stratégie et la structure de Falcon sont véritablement uniques et ne peuvent être reproduites par personne à court ou moyen terme", a déclaré Matthieu Bos, PDG de Falcon.

Rappelons que le projet Falcon est une initiative de la société canadienne SRG Mining, placée sous la présidence de Benoît LaSalle, qui dirige également AYA Gold & Silver. Le projet bénéficie du soutien stratégique et financier de La Mancha Resources, détenue à 19,9% par Naguib Sawiris. Les prévisions financières du projet estiment sa rentabilité future à 1,1 milliard de dollars (avec un taux d'actualisation de 8%), ce qui montre sa viabilité économique. À pleine capacité, le projet vise une production annuelle de 26.000 tonnes de graphite sphérique purifié et enrobé, 18.000 tonnes de particules fines recyclables de l’usine de Tanger, et 42.000 tonnes de flocons grossiers extraits de Guinée.

