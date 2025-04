Rabat-Salé-Kénitra : lancement des premières études techniques des futurs technoparks

Des études topographiques et géotechniques sont en cours sur plusieurs sites identifiés à Salé, Témara, Sidi Slimane et Sidi Kacem. Ces prestations visent à préparer le terrain pour la mise en œuvre concrète de ces infrastructures dédiées à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Les projets de construction de nouveaux technoparks dans la région Rabat-Salé-Kénitra entrent dans une nouvelle phase. Des études topographiques et géotechniques sont en cours sur plusieurs sites identifiés à Salé, Témara, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Menées par l’Agence régionale d’exécution des projets de la région Rabat-Salé-Kénitra (AREP), ces prestations visent à préparer le terrain à la mise en œuvre concrète de ces infrastructures dédiées à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Quatre terrains ont ainsi été identifiés pour accueillir ces futurs espaces technologiques. À Salé, le technopark sera implanté sur une partie de la parcelle de l’Institut de technologie hôtelière et touristique, sur une superficie d’environ 7.000 m². À Témara, le site retenu se situe sur l’avenue Moulay Idriss et couvre près de 1.920 m².

À Sidi Slimane, le projet est prévu dans le quartier Al Fath, à Sidi Yahya El Gharb, sur un terrain d’environ 2.000 m². Enfin, à Sidi Kacem, il s’agira d’un terrain d’environ 1.500 m², à proximité du pachalik de la ville.

Pour accompagner ces projets, des prestations topographiques sont menées sur l’ensemble des quatre sites, avec un délai d’exécution fixé à 28 jours et un budget global de 96.000 DH.

En parallèle, des investigations géotechniques sont également en cours sur trois des quatre sites, à Sidi Slimane, Sidi Kacem et Témara, afin d’évaluer la qualité des sols avant les travaux de construction. Ces études sont prévues sur une période de 15 jours, pour un montant de 72.000 DH.

