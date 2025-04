Pluie, neige et vents forts : une météo instable durant les 10 prochains jours

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lundi 14 avril :

• Pluies ou averses sur le Tangérois, le Rif, le Loukkos, le Saiss, le nord de l’Oriental, les régions du Moyen Atlas, Oulmès, le Gharb et l’ouest de la Méditerranée.

• Temps passagèrement nuageux avec pluies faibles ou gouttes de pluies sur les autres plaines au nord d’El-Jadida, les plateaux de phosphates, les régions du Haut Atlas.

• Ciel peu à passagèrement nuageux sur le centre avec rares gouttes de pluie.

• Rafales de vent parfois assez fortes sur le Rif, l’Anti-Atlas et les provinces Sud.

• Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

• Températures maximales de l’ordre de 8/15°C sur les reliefs, de 24/32°C sur l’extrême sud-est et les provinces sud et de 16/23°C partout ailleurs.

Mardi 15 avril :

• Pluies ou averses sur le Rif, le Saiss, Oulmès, les plaines Nord, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur la Méditerranée.

• Ondées ou faibles pluies sur les plaines au nord d’Essaouira, le Tangérois, les plateaux de phosphates et le Haut Atlas.

• Chutes de neiges sur les Haut et Moyen Atlas et les sommets du Rif.

• Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le nord-ouest du pays, le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental, l’Atlas, le Souss, le sud-est et les provinces Sud.

• Chasse-poussières par endroits sur l’Oriental et les provinces sahariennes.

• Températures minimales de l’ordre de 0/5 sur l’Atlas et le Rif, de 5/9°C sur les Hauts plateaux orientaux, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et les versants Est de l’Atlas et de 11/16°C sur le reste du pays.

• Températures du jour en légère hausse sur le sud-est et en baisse ailleurs.

Mercredi 16 avril :

• Faibles pluies sur les plaines nord, le Rif, le Moyen Atlas, la rive méditerranéenne et le Nord de l’Oriental.

• Rafales de vent assez fortes sur l’Est de la Méditerranée, l’Oriental, les plaines atlantiques centre et les provinces Sud.

• Chasse-poussières par endroits sur l’Oriental et les provinces sahariennes.

• Températures journalières en baisse sur le sud-est et en hausse ailleurs.

Du jeudi 17 au mercredi 23 avril :

• Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies ou gouttes par endroits sur les plaines nord, le Rif, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

• Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l'Oriental, les plaines atlantiques centre et les provinces Sud.

• Températures en hausse jeudi et vendredi, puis en baisse le reste de l’échéance.

