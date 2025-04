Maroc-France : Nasser Bourita en visite de travail à Paris

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, effectue, lundi, une visite de travail en France, à l’invitation de Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, effectue, lundi, une visite de travail en France, à l’invitation de Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette visite intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat d’exception renforcé établi par la Déclaration signée à Rabat, le 28 octobre 2024, par le Roi Mohammed VI et le président français, Emmanuel Macron.

Elle sera l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre de cette Déclaration, à tous les niveaux, conformément aux orientations des deux chefs d’État.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.