Le complexe Mohammed V rouvre ses portes après une année de rénovation

Entièrement rénové dans le cadre d’un ambitieux projet de réaménagement, le complexe sportif Mohammed V de Casablanca a ouvert ses portes le samedi 12 avril à l’occasion du derby opposant le Raja au Wydad pour le compte de la 26e journée du Championnat national professionnel de football.

Selon les données de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), les travaux de rénovation, entamés en mars 2024 et achevés en mars 2025, ont permis le remplacement de 45.000 sièges, la modernisation de la tribune de presse, du système de sonorisation, de la vidéosurveillance et du contrôle d’accès.

Les aménagements ont également concerné quatre vestiaires, des salles d’échauffement, la création d’une zone mixte, d’un nouveau tunnel central pour les joueurs, le remplacement de la pelouse par un gazon hybride de nouvelle génération, la rénovation de la piste d’athlétisme, la modernisation de l’éclairage ainsi que le remplacement des écrans publicitaires.

Un bâtiment a été construit pour organiser et gérer les différents flux de circulation, avec l’installation d’une nouvelle rampe pour les bus des joueurs, un parking VIP et un centre de diffusion télévisuelle.

Des espaces VIP et presse ont été équipés, une nouvelle salle de conférences a été édifiée, des vestiaires supplémentaires ont été construits, et les installations sanitaires, la cafétéria et les unités médicales générales ont été modernisées. Le nombre de portes d’entrée et de systèmes de contrôle d’accès a également été augmenté.

À l’extérieur du stade, les travaux ont concerné la réfection des trottoirs, l’aménagement des espaces verts, la modernisation de l’éclairage extérieur, la réhabilitation de la clôture et l’aménagement des annexes.

Pour rappel, de nombreux stades, complexes sportifs et infrastructures d’entraînement sont actuellement en cours de construction ou de rénovation, afin de satisfaire aux exigences les plus élevées à l’échelle mondiale.

Parmi les projets en cours figurent la construction du stade Hassan II à Benslimane, la reconstruction du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, ainsi que l’extension et la modernisation du Grand Stade de Tanger, selon les normes de la FIFA.

Les travaux de modernisation sont également en cours dans les stades de Fès, de Marrakech et d'Agadir, afin de répondre d’abord au cahier des charges de la CAF, puis aux exigences de la FIFA. Pour cette seconde phase, les études ont été finalisées et les travaux débuteront immédiatement après la CAN 2025. La reconstruction du stade Al Barid et du stade Prince Moulay El Hassan à Rabat est également en cours.

