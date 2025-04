Élections 2026 : Akhannouch revigore ses troupes

Mawazine 2025 : Will Smith, Kid Cudi et Salif Keita, premières têtes d'affiche de la 20e édition

Les deux groupes parlementaires du Rassemblement national des indépendants (RNI) se sont réunis, avant l’ouverture, vendredi 11 avril, de la deuxième session de l’année législative 2024-2025.

Lors de cette réunion, Aziz Akhannouch a appelé les parlementaires du RNI à faire face aux "tentatives de déstabilisation" et aux "attaques injustifiées" émanant de certains courants de l’opposition. Il a souligné que la majorité dispose d’une vision de travail unifiée et reste déterminée à mener à terme les différents programmes mis en œuvre par le gouvernement.

Il a affirmé que la majorité gouvernementale œuvre dans un esprit d’équipe pour relever le défi du développement, répondre aux attentes des citoyens et honorer les engagements pris à leur égard. Il a également assuré que cette majorité continue de fonctionner avec cohésion et une grande coordination, en dépit des tentatives visant à entraver son action.

Le président du RNI a ainsi invité les députés et les conseillers de son parti à défendre les réalisations du gouvernement et à communiquer activement à leur sujet, afin de faire barrage aux "campagnes de désinformation". Selon lui, la période actuelle doit être marquée par une accélération du rythme de travail, tant au sein de l’hémicycle qu’en dehors, pour faire face aux contre-vérités propagées par les adversaires de la majorité.

Dans son intervention, Akhannouch a estimé que les parlementaires du RNI doivent être fiers des réalisations du gouvernement et les défendre avec conviction. Il les a appelés à intensifier leur présence et leur communication, à la fois au sein de l’institution législative et sur le terrain, et à répondre aux "campagnes de désinformation orchestrées par certains courants de l’opposition", cherchant à générer du "buzz politique".

Il les a également exhortés à continuer d’écouter les préoccupations des citoyens, dans le respect des engagements du parti à leur égard.

Enfin, Aziz Akhannouch a exprimé le souhait que la prochaine session parlementaire soit une réussite, et qu’elle constitue un point de départ pour insuffler une nouvelle dynamique de communication au sein des deux groupes parlementaires du parti, à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers.

