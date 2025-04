Dette, actifs et période suspecte : le point sur le dossier Somia

Les créanciers de Somia suivent attentivement les développements de la procédure de liquidation. Salariés, banquiers et fournisseurs attendent l'issue des vérifications des créances et le lancement des expertises pour l'évaluation des actifs, avec une attention particulière sur le patrimoine immobilier. Le syndic accuse Somia d'avoir cédé deux terrains lors de la "période suspecte" et souhaite réintégrer ces biens dans le périmètre de la procédure collective.

Les créanciers de Somia suivent attentivement les développements de la procédure de liquidation. Salariés, banquiers et fournisseurs attendent l'issue des vérifications des créances et le lancement des expertises pour l'évaluation des actifs, avec une attention particulière sur le patrimoine immobilier. Le syndic accuse Somia d'avoir cédé deux terrains lors de la "période suspecte" et souhaite réintégrer ces biens dans le périmètre de la procédure collective.

Placée en liquidation judiciaire, Somia appartient officieusement à ses créanciers. Salariés, fournisseurs et établissements financiers se bousculent pour déclarer leurs créances, en attendant les expertises destinées à évaluer les actifs de cette filiale de Crespo, grand groupe français spécialisé dans la production d’olives.

Début 2024, l’endettement global de l’entreprise...

