Bank Al-Maghrib lance un portail d’accès aux informations sur les comptes bancaires

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Bank Al-Maghrib lance, à l’occasion de sa participation à l’édition 2025 du Gitex Africa qui se tient du 14 au 16 avril 2025 à Marrakech, un nouveau portail permettant l’accès des citoyens à des informations relatives aux comptes bancaires les concernant de manière "sécurisée, autonome et instantanée".

Cette plateforme s’inscrit dans le cadre du processus de digitalisation des services d’intérêt commun rendus actuellement au public au niveau du réseau de Bank Al-Maghrib, peut-on lire dans un communiqué.

Le portail, accessible via le web, offre trois services :

• Information sur les comptes bancaires d’un client : le client peut accéder aux coordonnées de l’ensemble de ses comptes bancaires précédemment ouverts auprès des banques de la place, et ce, quel que soit le statut de ces comptes (ouvert, clôturé, etc.).

• Information sur les comptes bancaires d’un défunt : dans le cadre d’une succession, un héritier, son mandataire ou un légataire peut demander, à travers le portail, les coordonnées des comptes bancaires du défunt et procéder à leur récupération auprès de l’une des agences de Bank Al-Maghrib de son choix.

• Information sur les incidents de paiement sur chèques : les émetteurs de chèques peuvent obtenir, via le portail, des informations liées aux incidents de paiement de ces chèques.

Pour garantir un accès sécurisé à cette nouvelle plateforme, Bank Al-Maghrib affirme s’appuyer sur le système d’authentification de la Direction générale de la sûreté nationale, basé sur l’utilisation de documents d’identité officiels.

Le portail des usagers des services d’intérêt commun est accessible à l’adresse PortailUsagers.Bankalmaghrib.ma

Un guide relatif à ce portail est téléchargeable via ce lien.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.