Aziz Akhannouch : “Notre stratégie Maroc Digital 2030 repose en grande partie sur le développement des talents”

"C’est un véritable plaisir d’ouvrir cette nouvelle édition de Gitex Africa ici, au cœur vibrant de Marrakech. Chaque année, cet événement prend de l’ampleur et gagne en influence, affirmant la position montante de l’Afrique sur la scène technologique mondiale.

"Cette année, avec plus de 800 startups, 1500 exposants et des délégations de 140 pays, Marrakech confirme une fois de plus son statut de premier hub technologique du continent. La présence de pavillons nationaux et une forte participation internationale reflètent non seulement l’attractivité croissante du continent, mais aussi notre capacité à attirer des partenaires mondiaux désireux de collaborer et d’investir.

"Ce qui me frappe le plus – au-delà de la taille et du prestige de ce rassemblement -c’est la vision qu’il incarne : celle d’un continent qui adopte l’innovation pour relever ses défis les plus urgents, non pas en suivant les chemins traditionnels du développement, mais en les dépassant.

"La technologie offre à l’Afrique une opportunité unique de contourner les barrières traditionnelles et de créer des solutions adaptées à ses propres réalités. Gitex Africa est un catalyseur de cette transformation.

"L’Afrique a déjà démontré sa capacité à adopter les technologies disruptives. La révolution fintech en est un parfait exemple. Les solutions de paiement mobile – portées par les opérateurs télécoms et les startups fintech – ont permis à des millions de personnes d’accéder à des services financiers sans infrastructure bancaire lourde.

"En 2024, cette dynamique s’est encore renforcée. Plus de 1200 fintechs opèrent aujourd’hui sur le continent, offrant des services bien au-delà du paiement mobile : crédit, investissement, assurance…

"Nous devons désormais canaliser cette même énergie d’innovation vers d’autres domaines essentiels – à commencer par l’agriculture et l’éducation – deux axes mis en lumière lors de cette édition de Gitex.

"En agriculture, la souveraineté alimentaire n’est pas seulement un défi, c’est une opportunité. L’Afrique possède plus de 60 % des terres arables non cultivées du monde. Pourtant, la productivité reste faible : entre 1,5 et 3 tonnes de céréales par hectare, contre 9 à 10 tonnes dans certains pays européens.

"Combler cet écart est essentiel. Mais il faut le faire avec des solutions adaptées à nos contraintes spécifiques : rareté de l’eau, réseaux de transport peu développés, accès limité à l’électricité.

"La technologie est la clé. Les innovations en IoT, intelligence artificielle, agriculture de précision et irrigation intelligente peuvent révolutionner l’agriculture et garantir l’avenir alimentaire de l’Afrique.

"Quant à l’éducation, nous devons relever deux défis. D’une part, c’est un marché en forte croissance et une opportunité de saut technologique à saisir pour les startups. D’autre part, c’est un prérequis fondamental à l’émergence d’un écosystème technologique robuste sur le continent.

"L’IA, le cloud computing, la cybersécurité, l’IoT sont des secteurs en pleine explosion, dont la valeur mondiale devrait dépasser les 14 000 milliards de dollars d’ici 2030. Si nous voulons que l’Afrique soit compétitive dans ces domaines, nous devons investir dans notre ressource la plus précieuse : notre talent.

"D’ici 2030, l’Afrique comptera 1,4 milliard d’habitants – dont plus de 60% auront moins de 25 ans. En 2050, ce chiffre atteindra 2,6 milliards.

"Pour ne pas devenir de simples consommateurs passifs de technologies importées, nous devons dès maintenant doter notre jeunesse de compétences numériques. L’edtech offre un moyen évolutif et impactant de préparer la prochaine génération aux métiers du digital.

"Au Maroc, nous avons lancé une stratégie numérique ambitieuse, avec 2030 comme horizon. Elle repose en grande partie sur le développement des talents. Notre objectif : former et attirer 100 000 professionnels du digital chaque année – marocains et talents internationaux – pour répondre à la demande croissante dans des domaines comme l’IA, le cloud computing et la cybersécurité.

"Combinée à la capacité du Maroc à produire de l’énergie verte à des coûts compétitifs, cette réserve de talents renforcera notre leadership dans des secteurs stratégiques comme les services cloud et l’intelligence artificielle.

"Cette stratégie s’attaque aussi à une question cruciale: le financement des startups. Nous nous engageons à accompagner les entreprises à chaque étape – de l’idéation aux séries A et B – pour leur permettre de croître localement et de se développer à l’échelle mondiale. Nous travaillons également à faciliter leur accès aux marchés publics et privés.

"Un autre pilier stratégique est l’infrastructure. D’ici 2030, le Maroc vise une couverture 5G de 70 % de sa population – une étape essentielle alors que nous nous préparons à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

"Gitex Africa est bien plus qu’un salon technologique. C’est un espace d’idées audacieuses, de dialogues significatifs et de connexions puissantes. Il réunit visionnaires, investisseurs, entrepreneurs et décideurs – des personnes qui non seulement imaginent l’avenir, mais le construisent.

"Ici, les défis rencontrent l’innovation, l’ambition devient action, et des ponts se construisent entre les continents.

"Je vous souhaite à tous un Gitex Africa productif et inspirant, et je vous encourage à nouer des partenariats qui vont au-delà des affaires – des partenariats qui contribuent au progrès partagé de notre continent".

