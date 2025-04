Assises de l’Excellence Achats 2025 : la solution SEMS by E-Solution primée à Marrakech

MarraKech a accueilli, le samedi 12 avril, les Assises de l’Excellence Achats 2025. Lors de ce rendez-vous dédié aux professionnels des achats et de la supply chain, la solution SEMS by E-Solution a été récompensée par le Conseil national des achats Maroc.

MarraKech a accueilli, le samedi 12 avril, les Assises de l’Excellence Achats 2025. Lors de ce rendez-vous dédié aux professionnels des achats et de la supply chain, la solution SEMS by E-Solution a été récompensée par le Conseil national des achats Maroc.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le Conseil national des achats (CNA Maroc), organisation dédiée à la promotion et au développement de la fonction achats au Maroc, a remis le trophée de l'Innovation Achats au patron de E-Solution, Abdelillah El Attari, précise l'entreprise dans un communiqué.

"Nous avons l'immense fierté d’annoncer que SEMS, notre solution 100% marocaine de digitalisation des processus achats (Source-to Contract & Procure-to-Pay), a reçu le Trophée de l’Innovation Achats lors de l’édition 2025 des Assises de l’Excellence Achats. Ce trophée vient saluer l’impact de SEMS dans la transformation digitale des directions achats au Maroc, en apportant performance, traçabilité et automatisation intelligente des processus clés", déclare le general manager d'E-Solution M. El Attari, cité dans le communiqué.

SEMS (Supplier Efficiency Management System) est "une solution moderne de gestion de la relation fournisseurs qui digitalise les processus achats pour un pilotage efficace, afin d'améliorer la productivité des équipes d'une entreprise et d'assurer une meilleure performance", précise E-Solution.

Organisée sur le thème "Unis pour des achats éthiques et durables", la 1re édition des Assises de l’Excellence Achats a été une occasion d’échanges et de réflexion visant à accompagner la transformation des pratiques achats dans un contexte marqué par l’innovation technologique, la digitalisation et les impératifs de responsabilité sociétale.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.