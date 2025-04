Qui détient la dette extérieure du Maroc ? Les institutions multilatérales en pôle position

La dette extérieure publique du Maroc a atteint 466 MMDH à fin décembre 2024, représentant désormais 30,2% du PIB. Cette dette se caractérise par une prédominance marquée des créanciers multilatéraux (52,5%), suivis des investisseurs privés internationaux (27,5%) et des bailleurs bilatéraux (20%). Décryptage de la structure.

À fin décembre 2024, la dette extérieure publique du Maroc s’élève à 466 MMDH, selon la notice officielle accompagnant la dernière émission obligataire du Royaume consultée par Médias24. Ce montant, en hausse de près de 30% par rapport à 2020, représente désormais 30,2% du PIB, contre 32,8% quatre ans plus...

