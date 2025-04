Impôt sur les sociétés: une envolée spectaculaire de près de 40% à fin mars

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les recettes brutes au titre de l'Impôt sur les sociétés (IS) ont connu une hausse historique à fin mars 2025, proche de 40% (+39,1%).

Cette échéance de fin mars représente le grand rendez-vous fiscal de l’année pour les entreprises marocaines. C'est à ce moment-là que la majorité écrasante des entreprises arrêtent les comptes et versent cet impôt sur les bénéfices ; tout en régularisant le différentiel par rapport aux acomptes déjà versés l'année précédente.

Les recettes d'IS brutes ainsi déclarées et collectées au cours du 1er trimestre 2025, se sont élevées à 38.975 MDH. Elles sont un bond de 39% par rapport à la même période de l'année écoulée.

En montant, cela correspond à :

-recettes d'IS à fin mars 2024: 28.024 MDH.

-recettes d'IS à fin mars 2025: 38.975 MDH.

La différence est de près de 11 milliards de DH.

Voici une première décomposition de cette hausse:

-croissance de 10.693 MDH pour les recouvrements spontanés dont:

*hausse des compléments de régularisation de 6.698 MDH.

*augmentation du 1er acompte de l'année de 3.700 MDH.

-les recettes issues de l'action de l'administration ont augmenté de 258 MDH.

Le fruit d’une transformation fiscale profonde

En 2024, le Maroc avait connu une année record en matière fiscale avec une recette globale de 299 milliards de DH, soit une amélioration de 100 milliards de DH en 4 ans. Ces 100 milliards correspondent au montant des projets sociaux qui ont été lancés: dialogue social, aide directe, AMO Tadamon.

En 2024 également, la TVA avait augmenté de 22%, augurant d'une hausse non négligeable de l'IS en 2025. Or, cette hausse a dépassé les pronostics les plus optimistes, avec près de 40% de hausse à fin mars.

