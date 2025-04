Métiers de l’immobilier. Travailler dans un bureau d’études, mode d’emploi

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Tout d’abord, il faut noter que le bureau d’études techniques (BET) intervient principalement dans les phases d’avant-projet et d’exécution pour garantir la faisabilité technique des travaux et la mise en œuvre par les entreprises.

En quoi consiste le métier ?

Au quotidien, le BET réalise les études de faisabilité, en s’appuyant sur les données de l’étude de sol du laboratoire et les esquisses de l’architecte pour évaluer les contraintes techniques potentielles du projet.

Le bureau conçoit et dimensionne les structures, les systèmes énergétiques et les réseaux (électricité, plomberie, ventilation) selon les esquisses et les plans fournis par l’architecte. Il effectue les calculs de structure pour la dimensionner et propose des optimisations potentielles. D’autre part, il propose des solutions innovantes pour réduire les coûts de construction tout en respectant les normes et la qualité.

Son rôle consiste à coordonner avec tous les autres acteurs pour assurer le bon déroulement du projet (architectes, promoteurs, entreprises de construction et bureau de contrôle). Pendant les travaux, le bureau d’études vérifie que l’exécution des travaux respecte les plans et les études techniques réalisées en amont.

Les bureaux d’études peuvent être généralistes, mais ils sont souvent spécialisés en fonction des aspects techniques à analyser et à optimiser.

Comment devenir ingénieur dans un BET au Maroc ?

Pour devenir ingénieur en bureau d’études techniques (BET) dans l’immobilier et la construction, l’idéal est de suivre une formation en ingénierie du bâtiment, généralement un Bac+5 en génie civil ou en génie énergétique et fluides.

Quelles écoles pour apprendre ce métier ?

Au Maroc, plusieurs écoles d’ingénierie publiques proposent des cursus qui peuvent mener au BET. L’École nationale des sciences appliquées (ENSA), l’École Mohammédia d’ingénieurs (EMI), l’École Hassania des travaux publics (EHTP) et l’Institut national des postes et télécommunications (INPT).

Dans le privé, ce sont surtout des universités qui offrent ce type de cursus, comme l’Université internationale de Rabat (UIR), l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et l’École marocaine d’ingénierie de Rabat et de Casablanca (EMG).

Quelles catégories de bureaux d’études ?

Différents types de bureaux d’études se distinguent. Chacun sa spécialité :

Le bureau d’études structure, étudie et conçoit l’ossature du bâtiment (béton, acier, bois, etc.) et réalise des calculs de résistance pour garantir la stabilité et la solidité des ouvrages.

Le bureau d’études fluides conçoit et dimensionne les réseaux de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Il optimise les performances énergétiques et la consommation des bâtiments.

Le bureau d’études thermique et énergétique réalise des études de performance énergétique et de confort thermique. Ce dernier propose des solutions pour optimiser l’isolation, la ventilation et les consommations énergétiques.

Le bureau d’études acoustique évalue et améliore l’isolation phonique et acoustique des bâtiments. Il travaille sur la réduction des nuisances sonores intérieures et extérieures.

Le bureau d’études géotechnique analyse la nature du sol pour adapter les fondations et prévenir les risques (glissement, affaissement, etc.). Il peut réaliser des études de sol et proposer des solutions adaptées aux contraintes du terrain.

Le bureau d’études environnement étudie l’impact écologique d’un projet immobilier, propose des solutions pour limiter l’empreinte carbone et favoriser les énergies renouvelables. Il intervient également sur des certifications comme HQE, BREEAM ou LEED.

Chaque type de bureau d’études peut intervenir seul ou en collaboration avec d’autres pour assurer la réussite du projet immobilier. Un ingénieur en bureau d’études peut se spécialiser dans l’un de ces domaines selon ses compétences et son intérêt.

