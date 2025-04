La Bourse de Casablanca rechute : le MASI abandonne 1,87%

EFFET TRUMP. Après un léger sursaut, la Bourse de Casablanca replonge ce 11 avril, avec un MASI en baisse de 1,87%. Les valeurs financières et le BTP ont pesé sur la tendance, dans un marché toujours marqué par la prudence.

Après un bref répit, la Bourse de Casablanca a de nouveau basculé dans le rouge ce vendredi 11 avril. L’indice MASI a cédé 1,87% à 16.070,49 points, poursuivant ainsi sa spirale baissière. Le MASI 20 recule pour sa part de 1,85% à 1.304,86 points. La dynamique reste négative à l’échelle mensuelle (-9,49%), malgré une performance annuelle encore positive (+8,78%).

La capitalisation globale du marché ressort à 837 milliards de dirhams, tandis que les échanges sur le marché central ont atteint 534,9 millions de dirhams, pour plus de 2 millions de titres traités.

Trois hausses notables : Sanlam, Oulmès et BOA

Dans ce marché globalement baissier, quelques rares valeurs ont tiré leur épingle du jeu :

Sanlam Maroc s’envole de +9,96% à 2.142 DH , plus forte hausse de la journée, avec un volume de 1,1 MDH.

s’envole de , plus forte hausse de la journée, avec un volume de 1,1 MDH. Oulmès avance de +5,82% à 1.218 DH , sur un faible volume (3.654 DH).

avance de , sur un faible volume (3.654 DH). Bank of Africa (BOA) gagne +3,53% à 176 DH, avec 27,3 MDH échangés pour plus de 156.000 actions, signalant un fort intérêt acheteur.

À noter également la progression de CDM (+2,02% à 1.063 DH) et SNEP (+1,30% à 613,90 DH).

Les financières et les valeurs industrielles sous pression

Le repli du marché est fortement tiré par les financières et certaines grandes capitalisations :

Wafa Assurance enregistre la plus forte baisse de la séance avec -9,98% à 4.096 DH .

enregistre la plus forte baisse de la séance avec . Salafin plonge de -9,49% à 601 DH , pénalisée par des prises de bénéfices.

plonge de , pénalisée par des prises de bénéfices. BMCI perd -8,02% à 470 DH , sur 3 MDH échangés.

perd , sur 3 MDH échangés. Maghreb Oxygène recule de -7,45% à 422 DH , dans un volume très faible.

recule de , dans un volume très faible. Ciments du Maroc décroît de -6,49% à 1.730 DH, alors que TAQA Morocco cède -7,26% à 1.826 DH, sur un volume soutenu (16,5 MDH).

Les grandes valeurs mal orientées

D’autres grandes capitalisations ont terminé dans le rouge :

Itissalat Al-Maghrib (IAM) perd -2,25% à 108,50 DH , malgré un volume de 71,3 MDH .

perd , malgré un volume de . Attijariwafa bank recule de -1,55% à 630,10 DH , avec 87 MDH échangés , soit le volume le plus important de la journée.

recule de , avec , soit le volume le plus important de la journée. LabelVie termine en baisse de -2,44% à 4.000 DH .

termine en baisse de . Alliances baisse de -2,65% à 458 DH, avec plus de 17,3 MDH de transactions.

Une tendance toujours dominée par l’aversion au risque

Sur les 77 actions cotées, 65 ont été traitées durant la séance. Le marché reste déséquilibré : 47 valeurs ont terminé en baisse, contre seulement 13 en hausse, et 5 restent inchangées.

Les investisseurs continuent de se montrer prudents face à un contexte international tendu, amplifié par les récentes annonces protectionnistes et la nervosité autour des taux d’intérêt mondiaux.

Source : medias24.com

