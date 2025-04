Festival du livre de Paris : le président Macron visite le pavillon du Maroc, invité d’honneur

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le chef de l’État français, qui était accompagné de la ministre de la Culture Rachida Dati, a été accueilli à son arrivée au pavillon marocain par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et l’ambassadrice du Royaume à Paris, Samira Sitail.

Après avoir salué les hymnes nationaux de la France et du Maroc, interprétés par la chanteuse marocaine Nabila Maan, Emmanuelle Macron a visité les différentes dépendances du pavillon marocain conçu comme un espace immersif célébrant la richesse et la diversité des écrivains marocains.

À cette occasion, le président français a eu des échanges avec des éditeurs et des auteurs marocains.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite, le chef de l’État français s’est dit "fier" et "heureux" d’accueillir le Maroc en tant qu’invité d’honneur.

Il s’est félicité d’une relation franco-marocaine "sensible, profonde et amoureuse", exprimant ses remerciements au Roi Mohammed VI. "Nous sommes heureux de voir le Maroc invité d’honneur du Festival du livre, et merci à Sa Majesté le Roi qui en a donné l’impulsion".

Emmanuel Macron a tenu également à remercier le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication et l’ensemble des éditeurs et éditrices présents, ainsi que les auteurs marocains qui "honorent ce dialogue permanent entre nos poètes, nos romanciers et nos intellectuels".

Sur 330 m², le pavillon Maroc au Festival du livre de Paris propose cinq espaces thématiques : "Espace de l’Histoire maritime", une plongée dans le passé maritime du Maroc, avec cartes anciennes et récits de navigateurs ; "Espace Hiwar", lieu d’échanges entre éditeurs, auteurs et public ; "Espace Dédicaces", rencontres et signatures avec les écrivains marocains ; "Espace Jeunesse", contes et ateliers interactifs pour transmettre le goût de la lecture ; et "Espace Éditeurs et Librairie", vitrine de la diversité éditoriale marocaine.

