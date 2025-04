Festival du Livre de Paris 2025 : Mehdi Bensaid inaugure le pavillon du Maroc, invité d’honneur

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L’inauguration du pavillon national s’est déroulée en présence de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, et de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ainsi que d'autres personnalités marocaines et françaises, dont André Azoulay, conseiller du Roi, l’ambassadeur du Maroc en France Samira Sitail, l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, ou encore le président du groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc du Sénat, Christian Cambon.

Plusieurs auteurs marocains et français ont également été présents à l'inauguration du pavillon marocain qui accueille une quarantaine de maisons d’édition dans le cadre d’une programmation spéciale "Lettres du Maroc" riche de 46 événements mettant en lumière la diversité de la production littéraire marocaine.

Conçue comme "une véritable immersion dans la diversité de la scène littéraire et artistique" du Maroc, cette programmation dense comprend 28 rencontres sur l’espace conférences, 16 panels sur des thématiques littéraires et sociétales, 10 présentations de livres, 2 performances artistiques (slam et théâtre), ainsi qu’un panel international sur le "Destin atlantique France-Maroc", en rapport avec la thématique de cette année "la mer".

Au menu figurent également la projection d’un documentaire sur "Le caftan marocain : un voyage à travers les mains de ses artisans", des activités jeunesse avec 15 ateliers (tissage créatif, zellige, quizz) et un conte musical (Le voyage de Pois Chiche).

S’y ajoutent trois rencontres rendant hommage à des figures emblématiques de la littérature marocaine : Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh et Mohamed Khair-Eddine.

La place des femmes dans la littérature sera également mise en avant à travers plusieurs rencontres avec des autrices majeures du Maroc.

(Avec MAP)

