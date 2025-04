Casablanca : arrestation d'un Franco-algérien recherché par Interpol

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le suspect a été interpellé à Casablanca, indique une source sécuritaire, notant que l'opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise pour l’exécution d’une peine de prison prononcée à son encontre à la mi-2024 par la justice française, dans une affaire d’agression de plusieurs personnes à l’arme blanche.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sur ordre du parquet compétent, dans le cadre de la procédure d’extradition conformément à la législation nationale et aux conventions internationales en la matière.

#التعاون_الأمني_الدولي

الدار البيضاء ..توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، من أجل تنفيذ عقوبة حبسية لتورطه في قضية تتعلق بالاعتداء بالسلاح الأبيض على مجموعة من الأشخاص بفرنسا. pic.twitter.com/iN3hLeUVge — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 10, 2025

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement actif et efficace de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la coopération bilatérale et multilatérale, notamment en matière de poursuite des personnes recherchées au niveau international pour des crimes transfrontaliers, conclut la même source.

