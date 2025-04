Une nouvelle vie pour le Cinéma Salam d'Agadir : un futur centre culturel

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le Cinéma Salam d'Agadir va connaître une transformation importante pour se réinventer en un centre culturel. Ce projet ambitieux, initié par la Société de développement local Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains, vise à redonner vie à ce bâtiment historique et à revitaliser ses environs.

La première phase des travaux, qui porte sur l'aménagement urbain et paysager et sur la restauration de la façade du cinéma, bénéficiera d'un budget de 5,8 millions de DH. L'objectif est de créer un espace à la fois fonctionnel et harmonieux, en intégrant des éléments modernes tout en préservant le caractère culturel du Cinéma Salam.

Les travaux d'aménagement concerneront notamment les trottoirs et les espaces verts autour du cinéma. Ils incluront la démolition des infrastructures existantes et la création de nouveaux aménagements paysagers, tels que des plantations d’arbres et d’arbustes, ainsi qu’un système d’irrigation. Le mobilier urbain sera également modernisé, avec l’ajout de bancs et de corbeilles pour améliorer le confort des usagers.

Un des aspects marquants du projet sera l’éclairage des alentours du bâtiment. Des installations lumineuses seront mises en place pour favoriser une ambiance conviviale et sécurisée, notamment des spots et un éclairage public adapté. Le but est de rendre l’espace plus agréable pour les habitants et les visiteurs, tout en valorisant l'architecture du cinéma.

Le projet intègre aussi une réflexion sur la circulation et le stationnement. Des solutions seront apportées pour optimiser les flux piétons et véhicules autour du site, garantissant ainsi une accessibilité fluide et conforme aux normes en vigueur.

