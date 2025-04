Médecine de précision : le Maroc dévoile son projet de génome de référence

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette étude pose les fondations d’un génome de référence propre au Maroc, un outil essentiel pour le développement d’une médecine de précision à l’échelle nationale, indique un communiqué de la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé (FM6SS).

Pilotée par des chercheurs de la FM6SS au sein du Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation (CM6RI), l’étude repose sur le séquençage complet du génome de 109 individus issus de différentes régions du Royaume, ajoute la même source, notant que ce travail a permis d’identifier plus de 27 millions de variantes génétiques, dont 1,4 million inédites à l’échelle mondiale.

Les chercheurs ont mis en évidence 15.378 mutations fréquentes spécifiques à la population marocaine, et construit un génome de référence baptisé MMARG (Moroccan Major Allele Reference Genome), précise-t-on, relevant que ce dernier constitue une alternative locale au génome international standard (GRCh38), inadapté aux spécificités génétiques du pays.

Le travail a mobilisé divers chercheurs nationaux dans le domaine de la génomique, de la bio-informatique et de la médecine et a engagé un dispositif avancé pour l’interprétation et la sécurisation des données.

Cette publication marque une accélération de la recherche biomédicale au Maroc. La suite du programme prévoit l’élargissement de la cohorte étudiée, afin d’affiner davantage le modèle génétique de référence à l’échelle nationale et d'améliorer la connaissance sur les prédispositions héréditaires aux maladies dans la population marocaine, conclut le communiqué.

