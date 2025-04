Maroc–États-Unis. Voici les principaux produits exportés en 2023 et 2024 (infographie)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans une précédente analyse, Médias24 s’était penché sur la structure des échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis afin d’analyser les impacts potentiels liés à la hausse des droits de douane décidée par Washington contre les exportations de plusieurs pays.

Verdict : l’impact direct, s’il devait se matérialiser, resterait limité, compte tenu du poids relativement marginal des exportations marocaines vers le marché américain, avec lequel le Royaume maintient par ailleurs une balance commerciale déficitaire.

Au-delà des chiffres globaux, il est utile d’analyser les exportations marocaines vers les États-Unis produit par produit, afin d’identifier les secteurs phares de cette relation commerciale bilatérale, et de mieux comprendre les leviers et vulnérabilités de l’échange entre les deux pays.

Voici donc, en millions de dirhams, le Top 10 des exportations marocaines vers les États-Unis en 2023 et 2024.

Il est à noter que le Maroc et les États-Unis ont signé un accord de libre-échange en juin 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2006.

