Le dispositif Al Moutmir (OCP) inaugure la première communauté pratique sur la production animale

Dans le cadre d’une dynamique lancée en 2024 de co-construction de savoirs dans le domaine agricole, le dispositif Al Moutmir a initié ce jeudi 10 avril 2025 sa sixième communauté de pratique, cette fois centrée sur la production animale. Experts, professionnels et agriculteurs ont échangé leurs connaissances, expériences et savoir-faire afin de promouvoir le partage des meilleures pratiques.

Sur le thème de la production animale face aux défis climatiques, l’initiative Al Moutmir, portée par le groupe OCP, a lancé ce jeudi 10 avril 2025 à Marrakech une première communauté de pratique dédiée au secteur de l'élevage.

Cette communauté de pratique suit une série d'initiatives lancées depuis 2024 par Al Moutmir dans le cadre de sa stratégie de co-construction des savoirs agricoles, Al Moutmir Communities of Practice. Précédemment, cinq communautés thématiques avaient été créées : agriculture de conservation, femmes rurales, olivier, céréales et eau ; auxquelles s’ajoutent cette fois la production animale.

L'événement a souligné l’importance du partage dans la promotion de la production animale en un moment critique de chute importante de l’effectif du cheptel national. Les discussions ont porté sur des sujets interconnectés tels que l’organisation professionnelle, l'élevage laitier, les solutions d’alimentation animale, les techniques et technologies de reproduction pour repeupler les élevages ovins.

Nawfel Roudies, head of business unit d'Al Moutmir, a précisé que l’objectif de cette communauté de pratique est de rassembler toutes les parties prenantes. L'idée est de débattre des acquis de la production animale, des défis que nous devons relever ensemble et de bénéficier du savoir des différentes parties prenantes à travers ces échanges, qu'il s'agisse de données issues de la recherche, d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi du savoir ancestral des agriculteurs dans la pratique de la production animale.

La création de cette communauté de pratique répond à un contexte sectoriel préoccupant, marqué par trois défis majeurs : la réduction drastique du cheptel national, la flambée des prix de la viande et l'augmentation continue des coûts de production, notamment le fourrage, en raison de la succession des années de sécheresse.

À l’image de l’ensemble des provinces du Royaume, le directeur provincial de l'Agriculture de Rehamna a indiqué que sa province a perdu la moitié de ses éleveurs, leur nombre étant passé de 18.000 à seulement 9.000 éleveurs. Pour résorber cette chute importante, il a insisté sur l'urgence d'attirer les jeunes vers le secteur pour reconstituer progressivement le cheptel national. Ces communautés de pratique, en favorisant le partage d'expertises et les solutions innovantes, se présentent comme un outil important pour redynamiser la filière animale marocaine.

Abdellah Aboudrare, professeur à l'École nationale d'agriculture de Meknès et expert Al Moutmir, a également souligné l'importance du concept de communauté de pratique, particulièrement dans le domaine de la production animale. Il ajoute que ce concept ne se limite pas au partage de savoir-faire ou à un apprentissage participatif, mais vise aussi à proposer des solutions concrètes aux pouvoirs publics dans ce secteur. En effet, il s'agit d'une force de proposition pour améliorer la production animale, d'autant plus que le Maroc traverse actuellement une crise majeure en matière de souveraineté alimentaire, notamment pour les produits animaux comme la viande et le lait.

Rappelons que les communautés de pratique sont des réseaux d’échanges qui permettent un apprentissage collectif en vue de développer des modèles locaux ou des représentations partagées. Dans le contexte agricole, ils offrent aux différentes parties prenantes une plateforme réunissant les différents acteurs pour identifier les opportunités et les lacunes afin de promouvoir une transition vers des systèmes agricoles durables.

Face à des changements climatiques de plus en plus sévères, cette communauté facilite le partage et la co-création de connaissances entre acteurs, en valorisant les innovations agricoles réussies. Elle permet de systématiser ces pratiques pour les diffuser largement, tout en soutenant la mise en œuvre d’actions concrètes et de politiques plus adaptées.

Adoptées par Al Moutmir, ces communautés de pratiques visent à renforcer la confiance avec les agriculteurs et à consolider les succès de cette initiative dans le secteur agricole national. Depuis 2018, à travers son accompagnement technique, ses solutions innovantes et son programme de semis direct, Al Moutmir contribue au développement agricole durable dans un contexte de réchauffement climatique de plus en plus rude et qui nécessite davantage de solutions d'adaptation.

