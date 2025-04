Le congressman américain Joe Wilson qualifie le polisario de mouvement terroriste

A l’issue d’une rencontre mercredi 9 avril avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le représentant républicain a indiqué que les discussions ont porté sur "notre partenariat de longue date et notre engagement en faveur de la paix dans la région, notamment la stabilité du Sahara face aux terroristes du polisario".

Grateful to meet with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita @Marocdiplo_EN to discuss our long standing partnership and commitment to peace in the region including the stability of Western Sahara from Polisario terrorists. The U.S. stands with Morocco for peace 🇺🇸🇲🇦 pic.twitter.com/hMacifTCQh

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 9, 2025