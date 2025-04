Cinerji ouvre à Bouskoura son premier complexe de type “Ciné Boutique”

Driss Lachgar, Mohamed Ouzzine et Nabil Benabdallah : regards croisés sur le rôle de l'opposition au Maroc

Porté par la société "Cinerji ", le projet "Ciné Boutique" comprend 5 salles de projection et bénéficie d’un soutien financier de 4 millions de DH accordé par le Centre cinématographique marocain (CCM), dans le cadre du dispositif public d’aide à la création de salles de cinéma en vigueur, indique le CCM dans un communiqué.

Ce complexe s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’expansion du parc cinématographique national, souligne la même source, ajoutant qu'il ambitionne de rapprocher l’offre cinématographique des habitants des différentes régions du Royaume à travers des infrastructures modernes répondant aux standards de qualité et d’innovation technologique, ajoute la même source.

"CINERJI", entreprise à capital marocain, déploie une stratégie d'investissement visant à créer un réseau national de 25 complexes cinématographiques, totalisant 150 écrans numériques et une capacité de 30.000 places, avec une prévision de création de 500 emplois directs et indirects.

Trois autres complexes devraient ouvrir d’ici fin 2025 à Kénitra, Agadir et Rabat, fait savoir le communiqué qui note que ces projets sont éligibles à un appui additionnel pour accompagner leur numérisation.

(Avec MAP)

