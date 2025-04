Autoroute Rabat-Fès : la circulation suspendue au niveau de l’échangeur de Sidi Allal Al Bahraoui en raison de travaux de surélévation

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans le cadre des travaux d’entretien et de mise au gabarit autoroutier des passages supérieurs sur l’autoroute Rabat-Oujda, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe, dans un communiqué, les usagers de l’autoroute Rabat-Fès que des travaux d’entretien et de surélévation du passage supérieur au niveau de l’échangeur Sidi Allal Al Bahraoui situé au PK 16+000 de l’autoroute Rabat-Fès, démarreront le jeudi 10 avril 2025, pour une durée estimée à six semaines.

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement au niveau de l’échangeur Sidi Allal Al Bahraoui pour les usagers de l’autoroute Rabat-Oujda en provenance de Sidi Allal Al Bahraoui, dans le sens vers Oujda, indique l'ADM dans un communiqué.

L'ADM définit les itinéraires alternatifs comme suit : prendre la route nationale N° 6 vers Rabat jusqu’à l’échangeur de Larbaa Esshoul et puis faire demi-tour vers l’autoroute Rabat-Oujda.

La Société nationale des autoroutes du Maroc affirme qu'elle procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.