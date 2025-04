À Meknès, le ministre de l’Agriculture fait le point sur les préparatifs du SIAM 2025

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari s’est enquis, mercredi 9 avril à Meknès, des derniers préparatifs relatifs à l’aménagement du site devant abriter la 17e édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 21 au 27 avril.

Le ministre a suivi des explications sur l’état d’avancement des travaux d’aménagement du site et sur les différents aspects organisationnels liés aux préparatifs du SIAM 2025, un rendez-vous annuel devenu un événement incontournable du calendrier agricole marocain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la visite, Ahmed El Bouari a relevé que cette édition connaît une large participation des acteurs du secteur agricole, aussi bien au niveau national qu’international, soulignant qu’elle constitue une plateforme unique de rencontres et d’échanges commerciaux dans le domaine agricole et crée de nouvelles opportunités de coopération dans un esprit d’innovation et de partage.

M. El Bouari a également mis en avant la vocation du salon à mettre en lumière les évolutions et les défis du secteur et à encourager les pratiques durables, tout en donnant la priorité à l’agriculteur et au monde rural.

Et d’ajouter que cette édition mettra particulièrement l’accent sur la bonne gouvernance de l’eau pour la durabilité du secteur agricole, précisant que cette thématique reflète un fort engagement du ministère face aux défis climatiques, ainsi que la volonté de renforcer le rôle de l’agriculture et du monde rural dans le processus de développement du Royaume.

Le président de l'Association du SIAM, Mohammed Fikrat a, de son côté, mis en avant les nombreuses nouveautés de cette 17e édition, précisant que l'objectif est d'offrir un bon environnement pour tous les visiteurs, aussi bien les professionnels que le grand public.

Dans ce sens, plusieurs aménagements ont été réalisés au niveau du site du salon afin de garantir des conditions optimales de visite, a-t-il poursuivi, citant notamment la "mise en place de plusieurs espaces dédiés, dont des parkings goudronnés et un nouveau parcours mieux adapté aux différents profils de visiteurs, dont les enfants, familles, étudiants et professionnels".

Il a fait savoir aussi que des efforts ont été déployés pour assurer une bonne gestion des flux afin que l’événement se déroule dans les meilleures conditions.

La 17e édition du SIAM connaitra l’organisation de plus de 40 conférences scientifiques, la participation de 70 pays et 1 500 exposants, ainsi que plus d’un million de visiteurs attendus.

Le thème de cette édition, "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable", consacre le rôle central de la gouvernance de l’eau, qui sera au cœur des échanges scientifiques attendus au salon. Les débats porteront sur des solutions concrètes permettant au secteur agricole de s’adapter aux effets du changement climatique, de garantir la durabilité des ressources hydriques et de préserver un équilibre environnemental dans le milieu rural.

L'édition 2025 aura pour invitée d’honneur, la France, symbolisant une relation bilatérale solide, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pêche maritime et des forêts.

