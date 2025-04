Voici la liste des pays qui souhaitent négocier avec les États-Unis après l’instauration des nouveaux tarifs douaniers

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans la continuité de ses déclarations au sujet des tarifs douaniers, Donald Trump avait averti les pays concernés de ne pas mettre en place de mesures réciproques contre les États-Unis, sous peine de subir une nouvelle hausse tarifaire.

C’est précisément ce qui s’est passé avec la Chine, dont les exportations vers l’Oncle Sam se retrouvent désormais taxées à 104%.

Une telle décision d’avertir contre toute mesure réciproque ne laisse qu’une seule option sur la table : la négociation. Et c’est apparemment ce que cherche Trump.

Dans le même sens, il avait écrit sur son compte officiel, sur sa plateforme Truth Social, qu’il y avait un afflux énorme de demandes de négociation : "Nous sommes submergés par un afflux massif de demandes de négociation".

Ainsi, voici, à ce stade, selon les grands médias américains, la liste des pays ayant manifesté leur volonté de négocier :

Union européenne ;

Japon ;

Royaume-Uni ;

Inde ;

Corée du Sud ;

Australie ;

Canada ;

Taïwan ;

Vietnam ;

Thaïlande ;

Cambodge ;

Argentine ;

Israël ;

Mexique ;

Suisse ;

Malaisie ;

Indonésie.

