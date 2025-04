Prix de gros à Casablanca : nouvelle hausse des prix des viandes et de l’oignon sec

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette semaine, les prix de gros publiés par la SDL Casa Prestations révèlent des variations significatives par rapport à la semaine précédente.

Les hausses marquées des prix concernent des produits phares. l'oignon sec, avec une augmentation notable de 2 DH/kg à 2,50 DH/kg, et la viande bovine qui a bondi de 7 DH/kg pour son prix minimum.

Voici en détail les principales évolutions des prix de gros pour cette semaine.

Légumes

Oignon sec : hausse importante, avec le prix minimum passant de 6 DH/kg à 8 DH/kg (+2 DH), et le maximum atteignant 11,50 DH/kg (+2,50 DH).

hausse importante, avec le prix minimum passant de à (+2 DH), et le maximum atteignant (+2,50 DH). Tomates : aucune variation avec des prix stables entre 1,50 DH/kg et 4,80 DH/kg .

Courge : prix inchangés, oscillant entre 2,50 DH/kg et 8 DH/kg .

Carottes : léger recul sur le prix minimum, passant de 1,30 DH/kg à 1,20 DH/kg (-0,10 DH).

Pommes de terre : légère hausse du prix maximum, qui passe de 3,50 DH/kg à 3,80 DH/kg (+0,30 DH).

Chou-fleur : stabilité des prix entre 1,20 DH/kg et 2,50 DH/kg .

Chou blanc : aucun changement, avec des prix stables entre 0,90 DH/kg et 1,80 DH/kg .

Courgettes : forte baisse, le prix minimum passe de 4,00 DH/kg à 3,00 DH/kg (-1 DH), et le maximum chute de 7,50 DH/kg à 5 DH/kg (-2,50 DH).

Concombre : baisse similaire, le prix minimum passe de 2 DH/kg à 1,50 DH/kg (-0,50 DH), et le maximum de 3,50 DH/kg à 2,50 DH/kg (-1 DH).

Aubergines : recul comparable avec une baisse de 0,50 DH/kg sur le prix minimum et 1,50 DH/kg sur le maximum.



Fruits

Bananes locales : prix maximum légèrement réduit, passant de 11,50 DH/kg à 11 DH/kg (-0,50 DH).

Bananes importées : le prix maximum diminue également, passant de 18 DH/kg à 17 DH/kg (-1 DH).

Oranges : stabilité complète, avec des prix inchangés entre 2,50 DH/kg et 4,50 DH/kg .

Pommes locales : aucun changement, les prix restent entre 6 DH/kg et 12 DH/kg .

Pommes importées : pas de variation, les prix oscillent entre 13 DH/kg et 23 DH/kg .

Fraises : forte baisse, avec le prix minimum passant de 9 DH/kg à 8 DH/kg (-1 DH), et le maximum de 18 DH/kg à 15 DH/kg (-3 DH).

Avocats : stabilité totale, les prix restent entre 25 DH/kg et 40 DH/kg.



Viandes

Viande ovine : hausse du prix maximum, qui passe de 115 DH/kg à 120 DH/kg (+5 DH).

Viande bovine : augmentation marquée du prix minimum, passant de 67 DH/kg à 74 DH/kg (+7 DH), avec également une hausse du prix maximum à 92 DH/kg (+5 DH).



Source : Casablanca Prestations, traitement par Médias24

