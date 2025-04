L’impact des nouveaux tarifs douaniers US est positif pour Mutandis (Adil Douiri)

EFFET TRUMP. Avec un taux de 10% appliqué aux exportations marocaines vers les États-Unis, Mutandis reste moins pénalisé que ses concurrents asiatiques et européens. Une situation que le PDG du groupe considère comme un avantage stratégique sur un marché clé pour la marque Season.

Les États-Unis ont décidé d’appliquer de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de plusieurs pays. Pour le Maroc, le taux retenu à présent est de 10%. Une décision qui change la donne pour certains exportateurs marocains, jusque-là protégés par l’Accord de libre-échange signé avec Washington en 2006.

