Industries de défense : l'américain Lockheed Martin accélère son expansion au Maroc

Selon un communiqué de Lockheed Martin, l'expansion du géant américain s'inscrit dans la lignée de la loi n° 10-20, qui "vise à construire une base industrielle de défense nationale solide, à soutenir la vision du Maroc pour stimuler l'innovation locale, à renforcer les capacités autonomes et à fournir des capacités de défense de haut niveau".

Lors d'une visite officielle organisée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), une délégation de haut niveau de Lockheed Martin, dirigée par Joseph Rank, directeur exécutif pour l'Afrique et l'Arabie saoudite, s'est réunie pour "discuter des partenariats dans le domaine des chaînes d'approvisionnement".

La délégation a également visité des entreprises industrielles leaders à Casablanca, parmi lesquelles TDM Maroc, Sabca Maroc, Exellia Maroc et Collins Aerospace RFM, afin d'approfondir l'intégration des fournisseurs marocains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, d'augmenter le contenu local au sein de ses plateformes, et de renforcer les capacités industrielles et de fabrication au sein du Royaume.

"Notre relation solide avec le Maroc reflète un engagement commun envers l'innovation, la sécurité et le progrès économique. Alors que nous continuons à approfondir notre coopération, nous visons à développer les capacités de défense du Maroc, à élargir le champ de l'expertise locale, et à contribuer également à la croissance industrielle et économique à long terme", a déclaré Joseph Rank, cité dans le communiqué,

La délégation a par ailleurs tenu des discussions avec de hauts responsables gouvernementaux et militaires à Rabat et a réaffirmé l'engagement de Lockheed Martin à soutenir les priorités de défense du Maroc. Les discussions ont porté sur "l'exploration de nouvelles opportunités pour le renforcement des capacités, le développement de la main-d'œuvre, et la poursuite de l'alignement avec les objectifs du Maroc visant à construire une industrie de défense plus durable", poursuit le communiqué.

Le partenariat de Lockheed Martin avec le Maroc, qui s'étend sur cinquante ans, a débuté en 1974 avec la livraison du premier avion tactique C-130H Hercules aux Forces royales air, a tenu à rappeler l'entreprise américaine.

Aujourd'hui, les contributions de l'entreprise incluent des plateformes de défense avancées, dont l'avion de combat F-16 Fighting Falcon, les hélicoptères Sikorsky, des systèmes radar, et des technologies intégrées de défense aérienne et antimissile.

Ce partenariat croissant, soutenu par des efforts continus d'échange de connaissances, souligne l'engagement de Lockheed Martin à renforcer les objectifs industriels et de défense du Maroc tout en jetant les bases d'une coopération future, conclut le fabricant américain.

