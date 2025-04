Importations de bétail. Les groupes de la majorité demandent une mission d’information

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les groupes parlementaires de la majorité à la Chambre des représentants ont demandé la formation d’une mission d’information sur les importations de bovins, d’ovins et de viandes.

Une demande dans ce sens a été adressée par les cinq partis (RNI, PI, PAM, UC et MDS) au président de la commission des secteurs productifs, conformément au règlement intérieur de la Chambre des représentants.

Les partis de la majorité disent vouloir s’informer "des programmes et des mesures prises pour subventionner l’importation des bovins, des ovins et des viandes pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens", et dans quelle mesure ils ont atteint la finalité escomptée.

Le week-end dernier, trois partis de l’opposition (PPS, MP et PJD) avaient révélé avoir initié des démarches pour la constitution d’une commission d’enquête. Le lundi, en début de soirée, ils ont été rejoints dans cette initiative par l’USFP, autre force de l’opposition parlementaire.

Sauf que, mathématiquement, cette démarche de l’opposition a très peu de chances d’aboutir faute d’un minimum de 132 signatures (le tiers des 395 députés), alors que les quatre partis n’en réunissent ensemble que 95 à 100 avec l’éventuel ralliement des cinq députés non affiliés à un groupe parlementaire.

Interrogé par Médias24, Rachid Hammoumi, chef du groupe parlementaire du PPS, a déclaré qu’il était optimiste quant à l’issue de la demande d’une commission d’enquête. Le même espoir transparaissait lors des interventions des chefs des partis de l’opposition, mardi à Casablanca, lors d’une rencontre-débat organisée par HEM.

Avec cette sortie des groupes parlementaires de la majorité, la messe est dite.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.