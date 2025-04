Entrepôts de stockage régionaux des produits de première nécessité : plus de 20 MDH pour la vidéosurveillance

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lors du lancement de ce marché, le ministère de l'Intérieur, maître d'ouvrage, l'a scindé en deux lots, chacun correspondant aux entrepôts de stockage de six régions. Chaque lot comprend aussi deux parties : l'acquisition du matériel nécessaire (caméras…) et la maintenance.

Le premier lot englobe les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Oriental, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet. Il a été attribué à la société 3G Com pour plus de 10.8 MDH, destinés à l'acquisition et à l'installation du matériel, et pour un montant légèrement supérieur à 980.000 DH pour la maintenance.

Le deuxième lot englobe les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Le ministère de l'Intérieur a porté son choix sur la société NewEraCom. L'acquisition et l'installation du matériel coûteront plus de 10.2 MDH, alors que la maintenance sera réalisée pour un montant de 936.000 DH.

